Tesco Aktie News: Tesco am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Die Tesco-Aktie stand in der London-Sitzung um 16:28 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 4,70 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'832 Punkten tendiert. Die Tesco-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,71 GBP. Mit einem Wert von 4,66 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Tesco-Aktie belief sich zuletzt auf 1'241'277 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,08 GBP) erklomm das Papier am 25.02.2026. Derzeit notiert die Tesco-Aktie damit 7,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 24.01.2026 Kursverluste bis auf 4,12 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesco-Aktie mit einem Verlust von 12,42 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Tesco-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,157 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tesco 0,140 GBP aus.

Am 08.10.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Tesco veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Tesco-Anleger Experten zufolge am 06.10.2027 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 0,309 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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