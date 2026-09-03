Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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03.09.2026 16:29:00
Tesco Aktie News: Tesco am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain
Die Aktie von Tesco gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Tesco konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,7 Prozent auf 4,70 GBP.
Die Tesco-Aktie stand in der London-Sitzung um 16:28 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 4,70 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'832 Punkten tendiert. Die Tesco-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,71 GBP. Mit einem Wert von 4,66 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Tesco-Aktie belief sich zuletzt auf 1'241'277 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,08 GBP) erklomm das Papier am 25.02.2026. Derzeit notiert die Tesco-Aktie damit 7,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 24.01.2026 Kursverluste bis auf 4,12 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesco-Aktie mit einem Verlust von 12,42 Prozent wieder erreichen.
Experten gehen davon aus, dass Tesco-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,157 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tesco 0,140 GBP aus.
Am 08.10.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Tesco veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Tesco-Anleger Experten zufolge am 06.10.2027 werfen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 0,309 GBP je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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