Tesco Aktie News: Tesco zeigt sich am Donnerstagmittag gestärkt

Um 12:28 Uhr sprang die Tesco-Aktie im London-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 4,68 GBP zu. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'763 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Tesco-Aktie bis auf 4,68 GBP. Bei 4,66 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Tesco-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 508'980 Stück gehandelt.

Am 25.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,08 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesco-Aktie derzeit noch 8,66 Prozent Luft nach oben. Bei 4,12 GBP fiel das Papier am 24.01.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 11,91 Prozent könnte die Tesco-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP an Tesco-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,157 GBP.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 08.10.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von Tesco rechnen Experten am 06.10.2027.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,309 GBP je Tesco-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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