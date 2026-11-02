Tesco Aktie News: Tesco am Nachmittag in Grün

Die Tesco-Aktie konnte um 16:28 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 5,46 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'754 Punkten notiert. Die Tesco-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,49 GBP an. Bei 5,40 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 1'895'445 Tesco-Aktien.

Am 02.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,49 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,12 GBP ab. Mit Abgaben von 24,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,158 GBP, nach 0,140 GBP im Jahr 2026.

Die Kennzahlen für Q4 2027 dürfte Tesco am 14.04.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2028-Bilanz von Tesco rechnen Experten am 12.04.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 0,317 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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