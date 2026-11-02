Tesco Aktie News: Tesco zeigt sich am Mittag freundlich

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 5,47 GBP zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'736 Punkten tendiert. Der Kurs der Tesco-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,49 GBP zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,40 GBP. Zuletzt wurden via London 1'135'789 Tesco-Aktien umgesetzt.

Am 02.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,49 GBP. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesco-Aktie somit 0,33 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.01.2026 bei 4,12 GBP. Abschläge von 24,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,140 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,158 GBP.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.04.2027 erfolgen. Schätzungsweise am 12.04.2028 dürfte Tesco die Q4 2028-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesco ein EPS in Höhe von 0,317 GBP in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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