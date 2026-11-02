|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
02.11.2026 12:29:00
Tesco Aktie News: Tesco zeigt sich am Mittag freundlich
Die Aktie von Tesco gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Tesco-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 5,47 GBP.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 5,47 GBP zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'736 Punkten tendiert. Der Kurs der Tesco-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,49 GBP zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,40 GBP. Zuletzt wurden via London 1'135'789 Tesco-Aktien umgesetzt.
Am 02.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,49 GBP. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesco-Aktie somit 0,33 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.01.2026 bei 4,12 GBP. Abschläge von 24,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,140 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,158 GBP.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.04.2027 erfolgen. Schätzungsweise am 12.04.2028 dürfte Tesco die Q4 2028-Finanzergebnisse präsentieren.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesco ein EPS in Höhe von 0,317 GBP in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie
Tesco zieht sich aus Tschechien und der Slowakei zurück und verkauft an Ahold Delhaize - Aktien im Plus
FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: Das ist die Dividende von Tesco
Warren Buffett: Wie Fehler seine Anlagestrategie geprägt haben
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Tesco PLC
|
12:29
|Tesco Aktie News: Tesco zeigt sich am Mittag freundlich (finanzen.ch)
|
10:02
|FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tesco-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
09:29
|Tesco Aktie News: Tesco präsentiert sich am Montagvormittag fester (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Tesco Aktie News: Tesco reagiert am Freitagnachmittag positiv (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Tesco zieht sich aus Tschechien und der Slowakei zurück und verkauft an Ahold Delhaize - Aktien im Plus (Dow Jones)
|
26.10.26
|FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesco von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 mittags schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Tesco PLC
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: SMI schwächer -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gibt im Montagshandel nach, wogegen der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.