Tesco Aktie News: Tesco am Freitagvormittag in Rot

Die Tesco-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 4,74 GBP abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'446 Punkten realisiert. Der Kurs der Tesco-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,72 GBP nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,73 GBP. Bisher wurden via London 182'241 Tesco-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 5,08 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesco-Aktie. Bei 4,12 GBP fiel das Papier am 24.01.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesco-Aktie derzeit noch 13,05 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,155 GBP. Im Vorjahr erhielten Tesco-Aktionäre 0,140 GBP je Wertpapier.

Am 08.10.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Tesco-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 06.10.2027.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 0,309 GBP je Tesco-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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