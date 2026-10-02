Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
02.10.2026 16:29:00
Tesco Aktie News: Tesco am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Tesco. Die Tesco-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 4,73 GBP abwärts.
Die Tesco-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 4,73 GBP abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'487 Punkten liegt. Im Tief verlor die Tesco-Aktie bis auf 4,72 GBP. Bei 4,73 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 1'665'427 Tesco-Aktien.
Bei 5,08 GBP markierte der Titel am 25.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,38 Prozent. Am 24.01.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,12 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 12,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Tesco-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,140 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,155 GBP aus.
Voraussichtlich am 08.10.2026 dürfte Tesco Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren. Am 06.10.2027 wird Tesco schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2028 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesco einen Gewinn von 0,309 GBP je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie
FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: Das ist die Dividende von Tesco
Warren Buffett: Wie Fehler seine Anlagestrategie geprägt haben
FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Tesco-Aktionäre freuen
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Tesco PLC
|
02.10.26
|Tesco Aktie News: Tesco am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Tesco Aktie News: Tesco am Freitagmittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Tesco Aktie News: Tesco am Freitagvormittag in Rot (finanzen.ch)
|
01.10.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
28.09.26
|FTSE 100-Titel Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tesco-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
21.09.26
|FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Tesco von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
14.09.26
|FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: So viel hätte eine Investition in Tesco von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
07.09.26
|FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: So viel hätte eine Investition in Tesco von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Tesco PLC
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street beendet Handel in Grün -- SMI geht mit Plus ins Wochenende -- DAX letztlich deutlich fester -- Asiens Börsen fallen schlussendlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten mit Gewinnen. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.