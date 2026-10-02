Tesco Aktie News: Tesco am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Tesco-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 4,73 GBP abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'487 Punkten liegt. Im Tief verlor die Tesco-Aktie bis auf 4,72 GBP. Bei 4,73 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 1'665'427 Tesco-Aktien.

Bei 5,08 GBP markierte der Titel am 25.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,38 Prozent. Am 24.01.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,12 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 12,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Tesco-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,140 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,155 GBP aus.

Voraussichtlich am 08.10.2026 dürfte Tesco Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren. Am 06.10.2027 wird Tesco schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2028 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesco einen Gewinn von 0,309 GBP je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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