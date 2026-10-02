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02.10.2026 12:29:00

Tesco Aktie News: Tesco am Freitagmittag mit Kursverlusten

Tesco Aktie News: Tesco am Freitagmittag mit Kursverlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Tesco. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,3 Prozent auf 4,73 GBP.

Tesco
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Die Tesco-Aktie notierte um 12:28 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 4,73 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'432 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Tesco-Aktie bis auf 4,72 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,73 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 897'350 Tesco-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,08 GBP. Dieser Kurs wurde am 25.02.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesco-Aktie somit 6,83 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.01.2026 (4,12 GBP). Mit Abgaben von 12,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,155 GBP, nach 0,140 GBP im Jahr 2026.

Die Tesco-Bilanz für Q2 2027 wird am 08.10.2026 erwartet. Die Q2 2028-Finanzergebnisse könnte Tesco möglicherweise am 06.10.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 0,309 GBP je Tesco-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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