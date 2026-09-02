Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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02.09.2026 09:29:00
Tesco Aktie News: Tesco reagiert am Mittwochvormittag positiv
Die Aktie von Tesco gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Tesco legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 4,73 GBP.
Um 09:28 Uhr stieg die Tesco-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 4,73 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'775 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Tesco-Aktie bis auf 4,76 GBP. Bei 4,73 GBP eröffnete der Anteilsschein. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 352'814 Tesco-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 25.02.2026 markierte das Papier bei 5,08 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,12 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesco-Aktie mit einem Verlust von 12,94 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,157 GBP. Im Vorjahr erhielten Tesco-Aktionäre 0,140 GBP je Wertpapier.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.10.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 06.10.2027 erwartet.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,309 GBP je Tesco-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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