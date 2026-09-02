Tesco Aktie News: Tesco tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Tesco-Aktie notierte um 16:28 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 4,68 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'762 Punkten realisiert. Die Tesco-Aktie sank bis auf 4,66 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,73 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 2'347'075 Tesco-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 25.02.2026 auf bis zu 5,08 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesco-Aktie somit 7,93 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.01.2026 bei 4,12 GBP. Derzeit notiert die Tesco-Aktie damit 13,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2026 0,140 GBP an Tesco-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,157 GBP aus.

Am 08.10.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Tesco veröffentlicht werden. Die Q2 2028-Finanzergebnisse könnte Tesco möglicherweise am 06.10.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 0,309 GBP je Aktie in den Tesco-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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