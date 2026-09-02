Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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02.09.2026 12:29:00
Tesco Aktie News: Tesco am Mittwochmittag im Minus
Die Aktie von Tesco gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Tesco gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 4,69 GBP abwärts.
Die Tesco-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 4,69 GBP ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'728 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Tesco-Aktie ging bis auf 4,69 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,73 GBP. Der Tagesumsatz der Tesco-Aktie belief sich zuletzt auf 1'611'750 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 5,08 GBP. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,25 Prozent hinzugewinnen. Am 24.01.2026 gab der Anteilsschein bis auf 4,12 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesco-Aktie 13,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Tesco-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,157 GBP belaufen.
Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.10.2026 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2028-Bilanz auf den 06.10.2027.
Den erwarteten Gewinn je Tesco-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 0,309 GBP fest.
Redaktion finanzen.ch
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