Tesco Aktie News: Tesco am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

Um 09:28 Uhr ging es für die Tesco-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 4,64 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'481 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Tesco-Aktie bis auf 4,63 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,66 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 393'941 Tesco-Aktien.

Bei 5,08 GBP erreichte der Titel am 25.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Tesco-Aktie damit 8,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.01.2026 bei 4,12 GBP. Der aktuelle Kurs der Tesco-Aktie ist somit 11,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Tesco-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,140 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,155 GBP aus.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 08.10.2026 terminiert. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 06.10.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 0,309 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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