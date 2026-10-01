Tesco Aktie News: Tesco schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor

Die Tesco-Aktie stand in der London-Sitzung um 16:28 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 4,71 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'433 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Tesco-Aktie bei 4,72 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 4,66 GBP. Bisher wurden heute 2'556'244 Tesco-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.02.2026 auf bis zu 5,08 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesco-Aktie derzeit noch 7,79 Prozent Luft nach oben. Am 24.01.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,12 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 14,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Tesco-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,140 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,155 GBP aus.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 08.10.2026 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz am 06.10.2027.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,309 GBP je Tesco-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie

FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: Das ist die Dividende von Tesco

Warren Buffett: Wie Fehler seine Anlagestrategie geprägt haben

FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Tesco-Aktionäre freuen