Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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01.10.2026 12:29:00
Tesco Aktie News: Tesco am Donnerstagmittag mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Tesco. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,3 Prozent auf 4,67 GBP.
Der Tesco-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 4,67 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'434 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Tesco-Aktie bis auf 4,62 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 4,66 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'397'569 Tesco-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,08 GBP. Dieser Kurs wurde am 25.02.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,68 Prozent. Am 24.01.2026 gab der Anteilsschein bis auf 4,12 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Tesco-Aktie damit 13,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Für Tesco-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,155 GBP ausgeschüttet werden.
Die Tesco-Bilanz für Q2 2027 wird am 08.10.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz auf den 06.10.2027.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 0,309 GBP je Tesco-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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