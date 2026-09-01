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01.09.2026 09:29:00

Tesco Aktie News: Tesco am Vormittag mit stabiler Tendenz

Tesco Aktie News: Tesco am Vormittag mit stabiler Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Tesco. Kaum Ausschläge verzeichnete die Tesco-Aktie im London-Handel und tendierte zuletzt bei 4,57 GBP.

Tesco
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Anleger zeigten sich um 09:28 Uhr bei der Tesco-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 4,57 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der zurzeit bei 10'777 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Tesco-Aktie bei 4,59 GBP. Zwischenzeitlich weitete die Tesco-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,55 GBP aus. Bei 4,55 GBP eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 746'520 Tesco-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,08 GBP) erklomm das Papier am 25.02.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,07 Prozent könnte die Tesco-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 4,12 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.01.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesco-Aktie derzeit noch 9,97 Prozent Luft nach unten.

Tesco-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,156 GBP belaufen.

Tesco wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 08.10.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2028 rechnen Experten am 06.10.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesco im Jahr 2027 0,308 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Lotus_studio / Shutterstock.com
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