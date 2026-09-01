Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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01.09.2026 16:29:00
Tesco Aktie News: Tesco am Nachmittag gesucht
Die Aktie von Tesco zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Tesco nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 4,67 GBP.
Die Aktionäre schickten das Papier von Tesco nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 2,2 Prozent auf 4,67 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'796 Punkten notiert. Bei 4,67 GBP markierte die Tesco-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,55 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 4'153'344 Tesco-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,08 GBP) erklomm das Papier am 25.02.2026. Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 8,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,12 GBP. Dieser Wert wurde am 24.01.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 13,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Tesco seine Aktionäre 2026 mit 0,140 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,156 GBP je Aktie ausschütten.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.10.2026 erfolgen. Schätzungsweise am 06.10.2027 dürfte Tesco die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Tesco-Gewinn in Höhe von 0,308 GBP je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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