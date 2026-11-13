Terumo vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Terumo hat am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 10.72 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Terumo 23.76 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 312.69 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 13.72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 274.97 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch