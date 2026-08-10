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10.08.2026 06:37:00
Terumo gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Terumo hat am 07.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 47.74 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Terumo 28.37 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Terumo in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19.94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 311.81 Milliarden JPY im Vergleich zu 259.97 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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