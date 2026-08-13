Terrestrial Energy präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Terrestrial Energy veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.09 USD gegenüber 0.020 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.ch