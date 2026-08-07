Terreno Realty zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Terreno Realty hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.54 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.900 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Terreno Realty in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11.12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 124.7 Millionen USD im Vergleich zu 112.2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch