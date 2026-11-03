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03.11.2026 17:02:30
Terreno Realty Acquires New Jersey Industrial Property For $5.4 Mln
(RTTNews) - Industrial real estate investment trust Terreno Realty Corp. (TRNO) announced on Tuesday that it has acquired an industrial property in Carlstadt, New Jersey on November 2 for approximately $5.4 million.
The company said the property consists of an 18,000-square-foot industrial distribution building situated on 2.5 acres in The Meadowlands.
Terreno said the property is fully leased to a single tenant and includes four grade-level loading positions and parking for 16 cars.
The company said the property has an estimated stabilized capitalization rate of 5.5%.
On NYSE, shares of Terreno Realty were down 0.07% at $66.71.
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Terreno Realty Corp
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Analysen zu Terreno Realty Corp
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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