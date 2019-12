TerraVest annonce ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2019 et du rachat des débentures convertibles subordonnées et non garanties portant intérêts à 7 %

TORONTO, le 11 déc. 2019 /CNW/ - TerraVest Industries Inc., (TSX: TVK) (« TerraVest » ou la « Société ») annonce ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice terminé le 30 septembre 2019.

RÉSULTATS ET PERSPECTIVES DU QUATRIÈME TRIMESTRE ET DE L'EXERCICE

Performance de l'entreprise

La direction est d'avis que certaines mesures financières non conformes aux IFRS peuvent être utilisées pour aider les actionnaires à analyser la performance de TerraVest. Le tableau ci-dessous présente certains résultats financiers et rapproche le résultat net du le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (« BAIIA ») ajusté pour le quatrième trimestre et l'exercice terminés le 30 septembre 2019 et pour les périodes correspondantes de l'exercice 2018.









Quatrièmes trimestres terminés les Exercices terminés les

30 sept. 2019 30 sept. 2018 30 sept. 2019 30 sept. 2018

$ $ $ $









Ventes 80 345 79 297 306 286 269 927









Résultat net 6 308 8 266 22 555 17 152 Ajouter (soustraire) :







Charge d'impôt sur le résultat 2 120 1 523 8 397 5 313 Charges financières 1 348 1 388 5 769 5 318 Amortissements 2 866 3 902 11 705 11 758 Variation de la juste valeur d'instruments financiers dérivés 323 (425) 629 959 Frais d'acquisition 98 43 98 661 (Gain) perte sur la cession d'immobilisations corporelles 68 (159) (18) 305 Gain sur la cession d'actifs détenus en vue de la vente (302) - (302) (28) Perte sur les contreparties éventuelles 457 - 457 - Dépréciation d'actifs détenus en vue de la vente - 129 - 129 BAIIA ajusté 13 286 14 667 49 290 41 567

Les ventes du trimestre terminé le 30 septembre 2019 se sont chiffrées à 80 345 $ par rapport à 79 297 $ pour le trimestre correspondant précédent. Ceci représente une hausse de 1 %. Cependant, TerraVest a acquis la quasi‑totalité des actifs de Iowa Steel Fabrication, LLC (« ISF ») le 30 août 2019, qui a contribué un mois aux ventes de TerraVest. En excluant ISF, les ventes du quatrième trimestre terminé le 30 septembre 2019 se sont chiffrées à 78 590 $ par rapport à 79 297 $ pour le trimestre correspondant précédent. Ceci représente une diminution de moins de 1 %.

Les ventes de l'exercice terminé le 30 septembre 2019 se sont chiffrées à 306 286 $ par rapport à 269 927 $ pour la période correspondante de l'exercice précédent, ce qui représente une hausse de 14 %. Cependant, MaXfield Group Inc. (« MaXfield ») a été acquise le 1er janvier 2018 et n'a seulement que partiellement contribuée aux ventes de la période précédente et ISF n'a seulement que partiellement contribuée aux ventes de l'exercice courant. En excluant MaXfield et ISF, les ventes pour l'exercice terminé le 30 septembre 2019 sont demeurées essentiellement stables à 233 128 $ par rapport à 233 425 $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. La stabilité des ventes du quatrième trimestre et de l'exercice pour le portefeuille de base de TerraVest (en excluant ISF et MaXfield) correspond à une augmentation de la demande pour de l'équipement d'entreposage et de distribution de gaz comprimé ainsi que pour des produits de chauffage résidentiels autant au Canada qu'aux États‑Unis, contrebalancée par une demande plus faible pour de l'équipement de transformation de gaz et de pétrole et pour les services dans l'Ouest canadien. L'augmentation générale des ventes de l'exercice de TerraVest est principalement attribuable à la croissance des ventes de MaXfield, où la demande pour les équipements d'entreposage et de distribution de GPL, de NGL et d'ammoniac a été forte.



Le résultat net pour le quatrième trimestre et l'exercice terminé le 30 septembre 2019 s'est établi à 6 308 $ et 22 555 $ par rapport à 8 266 $ et 17 152 $ pour les périodes correspondantes de l'exercice précédent. Ceci représente une diminution de 24 % et une hausse de 32 % respectivement. La diminution du résultat net pour le quatrième trimestre est grandement attribuable à l'augmentation de la charge d'impôt sur le résultat, ainsi qu'à la variation de la juste valeur des instruments financiers dérivés par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. TerraVest a également connu une marge moins élevée au cours du quatrième trimestre par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent qui s'explique par la combinaison de produits. La hausse du résultat net pour l'exercice résulte de l'augmentation des ventes, tel que mentionné ci‑haut, ainsi qu'à la réussite de la mise en œuvre d'initiatives destinées à réduire les coûts.

Le BAIIA ajusté pour le quatrième trimestre et l'exercice terminé le 30 septembre 2019 s'est établi à 13 286 $ et 49 290 $ par rapport à 14 667 $ et 41 567 $ pour les périodes correspondantes de l'exercice précédent. Ceci représente une diminution de 9 % et une hausse de 19 % respectivement, qui est le résultat des explications mentionnées précédemment.

Le tableau ci-dessous rapproche les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation à la trésorerie disponible à des fins de distribution pour le quatrième trimestre et l'exercice terminés le 30 septembre 2019 et pour les périodes correspondantes de l'exercice 2018.









Quatrièmes trimestres terminés les Exercices terminés les

30 sept. 2019 30 sept. 2018 30 sept. 2019 30 sept. 2018

$ $ $ $









Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 12 248 (7 395) 30 977 7 782 Ajouter (soustraire) :







Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement (2 050) 20 683 4 261 23 160 Dépenses d'investissement au titre de l'entretien (1 082) (1 752) (4 459) (4 209) Trésorerie disponible à des fins de distribution 9 116 11 536 30 779 26 733 Dividendes versés 1 732 1 742 6 929 7 263 Ratio de distribution de dividendes 19% 15% 23% 27%

Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation pour le quatrième trimestre et l'exercice terminé le 30 septembre 2019 se sont établis à 12 248 $ et 30 977 $ par rapport à (7 395 $) et 7 782 $ pour les périodes correspondantes de l'exercice précédent. Ceci représente des hausses de 266 % d'un trimestre à l'autre et de 298 % d'un exercice à l'autre. L'augmentation des flux de trésorerie est principalement le résultat de l'accent mis sur la gestion du fonds de roulement à la suite de l'élimination des tarifs nord-américains sur l'acier. TerraVest a aussi bénéficié de l'augmentation des ventes et a amélioré son contrôle des coûts dans certaines sociétés de son portefeuille.

Les dépenses d'investissement au titre de l'entretien se sont élevées à 1 082 $ pour le quatrième trimestre par rapport à 1 752 $ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Au cours du quatrième trimestre terminé le 30 septembre 2019, les acquisitions d'immobilisations corporelles de TerraVest ont totalisé 4 300 $, dont un montant de 3 218 $ est considéré comme des investissements pour la croissance des activités. Au cours du quatrième trimestre, TerraVest a payé des dépenses d'investissement reliées à un projet de croissance de grande envergure complété au cours du troisième trimestre qui impliquait de transférer la production de réservoirs d'huile vers une nouvelle installation. De plus, TerraVest a fait des ajouts à son parc locatif de dessableurs. Ces projets de croissance devraient entraîner une augmentation de la capacité de production et une plus grande efficience dans plusieurs filiales de TerraVest.

La trésorerie disponible à des fins de distribution pour le quatrième trimestre et l'exercice terminé le 30 septembre 2019 a diminué de 21 % et augmenté de 15 % respectivement par rapport aux périodes correspondantes de l'exercice précédent. Cette diminution et augmentation résultent des raisons expliquées précédemment.

Le ratio de distribution de dividendes pour le quatrième trimestre et l'exercice terminé le 30 septembre 2019 s'est établi à 19 % et 23 % par rapport à 15 % et 27 % pour les périodes correspondantes de l'exercice précédent.

Perspectives

Au cours de l'exercice financier 2019, TerraVest a connu une amélioration de ses résultats opérationnels par rapport à l'exercice précédent. Comme mentionné ci‑haut, ceci est attribuable à l'augmentation des ventes, particulièrement les ventes de gammes de produits d'équipement de GPL, de NGL et d'ammoniac anhydre, ainsi qu'à l'impact de certaines initiatives entrepris afin d'améliorer l'efficacité de production. TerraVest a aussi connu une amélioration importante des flux de trésorerie au cours de l'exercice suite à un accent mis sur la gestion du fonds de roulement à la suite de l'élimination des tarifs sur l'acier. Pour l'exercice de 2020, la direction s'attend à des améliorations supplémentaires axées sur une forte demande soutenue pour ses équipements d'entreposage et de distribution de GPL, de NGL et d'ammoniac anhydre, ainsi que l'achèvement d'un projet de croissance de grande envergure qui devrait améliorer l'efficacité dans la fabrication de ses réservoirs d'huile. De plus, la direction s'attend a une contribution positive de ISF qui a été acquise récemment. Le marché de l'énergie dans l'Ouest canadien continue d'être mis à l'épreuve et la direction ne s'attend pas à un renversement de situation pour l'exercice de 2020. Cependant, la direction générale s'attend à ce que les résultats opérationnels de TerraVest pour l'exercice 2020 soit plus forts que l'exercice précédent.

Regroupement d'entreprises

Le 30 août 2019, une filiale de TerraVest a conclu une entente pour l'acquisition de la quasi‑totalité des actifs de Iowa Steel Fabrication, LLC (« ISF »), faisant affaires sous les noms Countryside Tank Company et Majona Steel Corporation. ISF est une société située en Iowa qui se concentre principalement sur la fabrication d'équipement de transport pour les marchés du propane et de l'ammoniac anhydre ainsi que sur des projets de structure d'acier. Le regroupement d'entreprises a été comptabilisé selon la méthode d'acquisition, les résultats d'exploitation étant inclus au résultat net à partir de la date d'acquisition. Pour obtenir l'information sur la juste valeur de la contrepartie transférée, les actifs acquis et les passifs pris en charge à la date d'acquisition, veuillez vous référer à la note 5 des états financiers consolidés audités pour l'exercice terminé le 30 septembre 2019, disponible sur SEDAR.

RÉSULTATS D'EXPLOITATION CONSOLIDÉS

La section suivante présente les résultats financiers des activités de TerraVest pour le quatrième trimestre et l'exercice terminé le 30 septembre 2019 et pour les périodes correspondantes de l'exercice 2018.









Quatrièmes trimestres terminés les Exercices terminés les

30 sept. 2019 30 sept. 2018 30 sept. 2019 30 sept. 2018

$ $ $ $









Ventes 80 345 79 297 306 286 269 927 Coût des ventes 61 617 59 869 235 544 208 338 Résultat brut 18 728 19 428 70 742 61 589









Frais administratifs 7 223 7 179 28 152 26 562 Frais de vente 1 311 1 313 5 537 6 404 Charges financières 1 348 1 388 5 769 5 318 Quote‑part dans les résultats d'une entreprise associée (136) - (136) - Autres (gains) pertes 554 (241) 468 840

10 300 9 639 39 790 39 124









Résultat avant impôt sur le résultat 8 428 9 789 30 952 22 465 Charge d'impôt sur le résultat 2 120 1 523 8 397 5 313 Résultat net 6 308 8 266 22 555 17 152 Attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle (12) (2) 60 (116) Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires 6 320 8 268 22 495 17 268









Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation - de base 17 390 014 17 424 852 17 239 597 17 951 835 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation - dilué 19 115 542 19 797 358 19 116 577 20 554 770 Résultat net par action - de base 0,36 $ 0,47 $ 1,30 $ 0,96 $ Résultat net par action - dilué 0,34 $ 0,43 $ 1,24 $ 0,89 $

Les ventes pour le quatrième trimestre ont légèrement augmenté par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, alors que les ventes de l'exercice terminé le 30 septembre 2019 ont augmenté de 14 % d'un exercice à l'autre. Les raisons de ces variations ont été expliquées précédemment dans ce communiqué de presse.

Le résultat brut pour le quatrième trimestre et l'exercice terminé le 30 septembre 2019 a diminué de 4 % et augmenté de 15 % respectivement par rapport aux périodes correspondantes de l'exercice précédent. Le résultat brut d'un trimestre à l'autre est comparable et la légère diminution est principalement le résultat de la combinaison de produits. L'augmentation du résultat brut pour l'exercice est principalement attribuable à l'augmentation des ventes pour la période ainsi qu'aux améliorations du contrôle des coûts.

Les frais administratifs pour le quatrième trimestre et l'exercice terminé le 30 septembre 2019 ont augmenté de moins de 1 % d'un trimestre à l'autre et de 6 % d'un exercice à l'autre. L'augmentation pour l'exercice résulte d'une augmentation des dépenses associées au transfert de la production de réservoirs d'huile dans une nouvelle installation ainsi que MaXfield, qui n'a seulement que partiellement contribué au cours de la période correspondante de l'exercice précédent.

Les frais de vente pour le quatrième trimestre et l'exercice terminé le 30 septembre 2019 sont comparables d'un trimestre à l'autre et ont diminué de 14 % d'un exercice à l'autre en raison d'une réduction du personnel et à des initiatives pour un contrôle des coûts.

Les charges financières pour le quatrième trimestre et l'exercice terminé le 30 septembre 2019 ont diminué de 3 % et ont augmenté de 9 % respectivement par rapport aux périodes correspondantes de l'exercice précédent. La diminution est principalement le résultat d'une baisse des coûts associée à la réduction des débentures convertibles en circulation, partiellement contrebalancée par une dépense d'intérêts plus élevée des facilités de crédit rotatives et de la dette à long terme. L'augmentation pour l'exercice s'explique par l'accroissement du niveau de la dette en raison de plusieurs projets de croissance et l'augmentation du niveau de fonds de roulement par rapport à l'exercice précédent ainsi que l'acquisition de ISF.

La charge d'impôt sur le résultat pour le quatrième trimestre et l'exercice terminé le 30 septembre 2019 a augmenté par rapport aux périodes correspondantes de l'exercice précédent en raison de la rentabilité accrue, partiellement contrebalancée par une réduction de la charge d'impôt différée comptabilisée dans le quatrième trimestre de 2018 en lien avec un ajustement d'un exercice antérieur. TerraVest dispose de pertes fiscales reportables qui sont disponibles pour réduire les impôts de certaines filiales de TerraVest.

En raison de ce qui précède, le résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires pour le quatrième trimestre et l'exercice terminé le 30 septembre 2019 a diminué de 24 % et a augmenté de 30 % respectivement par rapport aux périodes correspondantes de l'exercice précédent.

DIVIDENDES

TerraVest a le plaisir d'annoncer que le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,10 $ par action ordinaire à payer le 10 janvier 2020 aux actionnaires inscrits le 31 décembre 2019. Le dividende est réputé être un « dividende déterminé » aux fins de l'impôt sur le revenu au Canada.

Rachat des débentures convertibles subordonnées et non garanties portant intérêts à 7 %

TerraVest a également le plaisir d'annoncer qu'elle a émis un avis de rachat à AST Trust Company, à titre de fiduciaire aux termes de l'acte de fiducie, pour les détenteurs de débentures convertibles non garanties et subordonnées portant intérêts à 7,00 % venant à échéance le 30 juin 2020 (« Débentures »), représentant un rachat de l'intégralité des débentures qui sont actuellement en circulation.

Les Débentures seront rachetées le 13 janvier 2020 (la « date de rachat ») conformément à leurs termes. Les Débentures seront rachetées à un prix de rachat de 1 000 $ majoré des intérêts courus et impayés de 2.30 $, par tranche de 1 000 $ en valeur nominale de Débentures. À la fermeture des marchés le 11 décembre 2019, la valeur nominale totale des Débentures en circulation était de 8 805 $.

Les Débentures sont actuellement inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole boursier « TVK.DB » et cesseront d'être négociées suivant la date de rachat.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez consulter les états financiers consolidés audités de TerraVest et son rapport de gestion disponibles sur SEDAR à www.sedar.com.

Mesures financières non conformes aux IFRS

Le présent communiqué fait référence à certaines mesures financières non conformes aux IFRS. Ces mesures ne sont pas reconnues par les IFRS et n'ont pas de définition normalisée aux termes des IFRS. Les définitions de TerraVest peuvent différer de celles de d'autres émetteurs et ne peuvent donc pas être comparées à des mesures portant le même titre et utilisées par d'autres émetteurs. La Société utilise des mesures financières non conformes aux IFRS, notamment le BAIIA ajusté, les dépenses d'investissement au titre de l'entretien, le ratio de distribution de dividendes et la trésorerie disponible à des fins de distribution.

BAIIA ajusté : se définit comme étant le résultat net ajusté pour la charge d'impôt sur le résultat, les charges financières, les amortissements, les gains ou pertes sur la cession d'immobilisations corporelles et sur la cession d'actifs détenus en vue de la vente, la variation de la juste valeur d'instruments financiers dérivés, les frais d'acquisition non‑récurrents, les charges de dépréciation et les autres éléments non‑récurrents et/ou non‑reliés aux opérations courantes en cours de TerraVest. La direction est d'avis que cette mesure financière est pertinente dans le cadre de l'évaluation de la performance des opérations en cours de la Société. Les lecteurs sont avertis que le BAIIA ajusté ne peut être substitué au résultat net déterminé selon les IFRS comme un indicateur de la performance de la Société.

Dépenses d'investissement au titre de l'entretien : sont définies comme étant des dépenses d'investissement effectuées pour supporter les activités d'exploitation de TerraVest et pour maintenir la capacité de production des sociétés au cours d'un cycle économique, qu'elles génèrent ou pas une efficience de production ou des coûts élevés. La direction est d'avis que les dépenses d'investissement au titre de l'entretien devraient être financées par les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation disponibles et qu'elles soient ainsi déduites de la trésorerie disponible à des fins de distribution. Il n'existe aucune mesure IFRS directement comparable aux dépenses d'investissement au titre de l'entretien.

Ratio de distribution de dividendes : se définit comme étant les dividendes versés en trésorerie au cours de la période divisés par la trésorerie disponible à des fins de distribution pour la période. La direction est d'avis que le ratio de distribution de dividendes est une mesure pertinente puisqu'elle indique la capacité de la Société à maintenir sa politique sur les dividendes actuelle. Il n'existe aucune mesure IFRS directement comparable au ratio de distribution de dividendes.

Trésorerie disponible à des fins de distribution : se définit comme étant les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation ajustés de la variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement et des dépenses d'investissement au titre de l'entretien. La direction est d'avis que la trésorerie disponible à des fins de distribution, à titre de mesure de la liquidité, est une mesure complémentaire utile pour indiquer le montant de trésorerie disponible dans les opérations en cours pouvant être distribué sous forme de dividendes aux actionnaires. Les lecteurs sont avertis que la trésorerie disponible à des fins de distribution ne peut être substituée aux flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation déterminés selon les IFRS comme un indicateur de liquidité et de flux de trésorerie de la Société.

Mise en garde à l'égard des énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés contenus dans ce communiqué, sauf ceux qui portent sur des faits historiques, sont des énoncés prospectifs, y compris, sans s'y limiter, les énoncés relatifs à notre orientation stratégique et à l'évaluation des secteurs d'exploitation et de TerraVest dans son ensemble, de même que les autres plans et objectifs de TerraVest ou la mettant en cause. Les lecteurs pourront reconnaître bon nombre de ces énoncés à la présence de verbes tels que : « s'attendre à » ou « prévoir », y compris leur forme négative, ainsi qu'à l'emploi du futur. Bien que la direction estime que les attentes écrites dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne garantit qu'elles s'avéreront.

Par nature, les énoncés prospectifs nous obligent à formuler des hypothèses; ils sont donc sujet à des risques et incertitudes qui leur sont inhérents. Il existe un risque significatif que ces énoncés prospectifs s'avèrent inexacts. Nous prions les lecteurs de ce communiqué de ne pas se fier indûment à nos énoncés prospectifs, car un certain nombre de facteurs peuvent faire en sorte que la situation, les résultats, les conditions, les actions ou les événements réels futurs diffèrent largement des plans, attentes, estimations ou intensions exprimés dans les énoncés prospectifs et des hypothèses qui les sous-tendent.

Les hypothèses et analyses relatives au rendement de TerraVest dans son ensemble et à celui de ses secteurs d'exploitation, aux marchés où ceux-ci évoluent ainsi qu'à leurs perspectives et à leur valeur sont prises en compte pour établir le plan d'affaires de TerraVest, le montant des dividendes prévus et/ou sa capacité d'en verser, les perspectives relatives à ses activités, sa situation financière, ses résultats, ses flux de trésorerie et ses autres plans et objectifs, ainsi que pour formuler des énoncés prospectifs sur ces questions. Ces hypothèses comprennent le fait que la demande de produits et de services de ses secteurs d'exploitation sur les marchés canadiens et autres où ils sont actifs sera stable et que le coût des intrants des secteurs d'activité ne variera pas significativement par rapport aux niveaux historiques. Si l'un de ces facteurs ou hypothèses devait varier, les résultats réels pourraient différer de manière importante des énoncés prospectifs.

