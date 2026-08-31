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31.08.2026 06:37:00
Terratech Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Terratech Group hat am 28.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf -0.82 Millionen SGD – das entspricht einem Minus von 54.72 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem -0.53 Millionen SGD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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