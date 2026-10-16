TerraSky präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

TerraSky lud am 15.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 41.06 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TerraSky 15.03 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 25.45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.71 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.42 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch