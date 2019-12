TerraPay s'associe au groupe UBA pour l'envoi d'argent transfrontalier vers 20 pays

LONDRES, 19 décembre 2019 /PRNewswire/ -- TerraPay, un réseau de paiement international axé sur la téléphonie mobile, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec UBA, un groupe panafricain de services financiers de premier plan dont le siège se trouve au Nigéria, dans le but d'offrir à ses clients la possibilité d'envoyer de l'argent en temps réel vers 20 pays à travers l'Afrique. http://www.moneytrans.eu/.

Le service, actuellement disponible dans cinq pays du réseau UBA, dont le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, la Sierra Leone et le Cameroun, sera prochainement mis en œuvre dans les autres filiales d'UBA au Tchad, au Libéria, au Sénégal, en Ouganda, au Congo-Brazzaville, en Guinée Conakry, au Kenya, au Mali, en Zambie, en République démocratique du Congo, au Gabon, au Mozambique, en Tanzanie et au Bénin.

Au sujet du partenariatSampson Aneke, le chef de groupe chargé des transactions et services bancaires électroniques du groupe UBA, a fait remarquer que l'Afrique est l'un des principaux destinataires d'envois d'argent au monde. Il a également souligné que, bien que la technologie permettant le commerce et l'investissement transfrontaliers demeure essentielle, la disponibilité des services d'envoi d'argent en temps réel devient de plus en plus importante.

« En tant que banque panafricaine, nous sommes ravis d'offrir une nouvelle option d'envoi d'argent en temps réel en partenariat avec TerraPay. Il s'agit d'une nouvelle étape importante pour l'amélioration de l'accès aux services financiers offerts à nos clients à travers le monde. », a-t-il ajouté.

Ambar Sur, fondateur et PDG de TerraPay, a déclaré : « Ce partenariat avec le groupe UBA jouera un rôle central pour les envois de fonds transfrontaliers en Afrique, en Amérique et en Europe. Nous sommes ravis d'offrir à nos clients la simplicité des services transfrontaliers d'envoi d'argent instantanés et directs vers n'importe quel compte UBA dans vingt pays. »

L'Afrique est l'un des principaux destinataires d'envois d'argent. Les envois d'argent vers l'Afrique subsaharienne ont augmenté de près de 10 % pour atteindre 46 milliards de dollars en 2018 dans un contexte économique favorable au sein des économies à revenu élevé. Cette tendance devrait se poursuivre en 2019.

En 2017, TerraPay avait obtenu de la Banque de l'Ouganda l'autorisation d'effectuer des transferts internationaux d'argent vers des portefeuilles mobiles dans le pays. La société avait également reçu l'approbation d'organismes réglementaires pour l'envoi d'argent transfrontalier vers des portefeuilles mobiles au Kenya et en Tanzanie. Elle est par ailleurs devenue la seule passerelle de paiement mobile agréée capable d'effectuer des paiements transfrontaliers vers des portefeuilles mobiles dans la région d'Afrique de l'Est.

Ces dernières années, TerraPay a obtenu des licences au Royaume-Uni, à Maurice, au Botswana, au Congo-Brazzaville, en République démocratique du Congo et en Afrique du Sud afin de permettre l'envoi d'argent transfrontalier vers des portefeuilles mobiles.

