Terranor Group (publ) Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Terranor Group (publ) Registered hat sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS belief sich auf 0.95 SEK gegenüber -0.570 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Terranor Group (publ) Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17.15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 930.7 Millionen SEK im Vergleich zu 794.4 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch