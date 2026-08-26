Terranor Group (publ) Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Terranor Group (publ) Registered hat am 25.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.70 SEK. Im Vorjahresviertel hatte Terranor Group (publ) Registered -0.950 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22.66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.04 Milliarden SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 849.0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch