TerraNet B vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

TerraNet B hat am 19.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.01 SEK ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei TerraNet B ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0.010 SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch