Terra Innovatum Global stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Terra Innovatum Global veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Terra Innovatum Global vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.16 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0.070 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.ch