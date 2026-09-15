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15.09.2026 06:37:00
Terra Drone: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Terra Drone hat am 14.09.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 43.61 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -25.610 JPY erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Terra Drone in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23.10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.22 Milliarden JPY im Vergleich zu 994.9 Millionen JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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