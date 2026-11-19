Termo-Rex äusserte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0.01 PLN wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Der Umsatz lag bei 8.0 Millionen PLN – das entspricht einem Zuwachs von 19.73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.7 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch