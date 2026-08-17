Terminalcare Support Institute: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Terminalcare Support Institute liess sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Terminalcare Support Institute die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 29.11 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 11.46 JPY je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Terminalcare Support Institute mit einem Umsatz von insgesamt 1.48 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.17 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 26.64 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch