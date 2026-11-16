Terilogy: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Terilogy hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 8.70 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 10.08 JPY erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Terilogy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0.67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.57 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 2.55 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch