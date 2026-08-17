Terilogy legte Quartalsergebnis vor

Terilogy hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 2.23 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2.620 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Terilogy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14.01 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.33 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 2.04 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch