Terex: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Terex äusserte sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1.00 USD, nach 0.980 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 58.40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.20 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1.39 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch