TeraWulf stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

TeraWulf hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1.94 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das TeraWulf ein Ergebnis je Aktie von -0.050 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat TeraWulf im vergangenen Quartal 44.8 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6.02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TeraWulf 47.6 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch