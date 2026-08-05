TeraWulf Aktie 115472148 / US88080T1043
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
05.08.2026 14:21:11
TeraWulf Inc. Q2 Loss Climbs
(RTTNews) - TeraWulf Inc. (WULF) revealed Loss for its second quarter of -$939.917 million
The company's bottom line came in at -$939.917 million, or -$1.94 per share. This compares with -$18.370 million, or -$0.05 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 6.0% to $44.767 million from $47.636 million last year.
TeraWulf Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$939.917 Mln. vs. -$18.370 Mln. last year. -EPS: -$1.94 vs. -$0.05 last year. -Revenue: $44.767 Mln vs. $47.636 Mln last year.
Trading Signals: Deutsche Telekom: Chance vor den Zahlen
T-Mobile US liefert Rückenwind, nun muss die Mutter nachlegen. Überzeugt der Konzern am 6. August mit seinen Halbjahreszahlen, könnte die Telekom-Aktie ihr Comeback fortsetzen.Weiterlesen!
Nachrichten zu TeraWulf Inc Registered Shs
|
04.08.26
|Ausblick: TeraWulf veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
07.05.26
|Ausblick: TeraWulf veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
25.02.26
|Ausblick: TeraWulf mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: TeraWulf legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)