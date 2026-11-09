TeraWulf: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

TeraWulf stellte am 06.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.03 USD gegenüber -1.130 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz wurden 76.2 Millionen USD gegenüber 50.6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch