Teraplast SA: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Teraplast SA stellte am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11.86 Prozent auf 338.5 Millionen RON. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 302.6 Millionen RON erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch