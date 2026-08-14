TeraGo: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

TeraGo hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.10 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0.200 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

TeraGo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.2 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2.05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.3 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch