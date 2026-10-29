Teradyne präsentierte Quartalsergebnisse

Teradyne hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 2.17 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Teradyne 0.750 USD je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 69.78 Prozent auf 1.31 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 769.2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch