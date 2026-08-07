Teradata präsentierte Quartalsergebnisse

Teradata hat am 04.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0.48 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Teradata 0.090 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 410.0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 408.0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch