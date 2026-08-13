Tera Software verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Tera Software hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3.71 INR. Im Vorjahresviertel hatte Tera Software 3.72 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 52.32 Prozent auf 498.7 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 327.4 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch