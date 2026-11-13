Tera Software öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tera Software präsentierte in der am 11.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 6.42 INR. Im letzten Jahr hatte Tera Software einen Gewinn von 5.25 INR je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Tera Software 918.5 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28.59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 714.3 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch