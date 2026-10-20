Teqnion Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Teqnion Registered hat am 17.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 2.26 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Teqnion Registered -1.310 SEK je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Teqnion Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8.03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 492.2 Millionen SEK im Vergleich zu 455.6 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch