Tenzing Acquisition präsentierte Quartalsergebnisse

Tenzing Acquisition gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.19 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Tenzing Acquisition ein EPS von -2.430 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch