TenX Keane Acquisition Cons of 1 A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

TenX Keane Acquisition Cons of 1 A hat am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das TenX Keane Acquisition Cons of 1 A ein Ergebnis je Aktie von -0.070 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.ch