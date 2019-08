Tenue d'un événement pour souligner le décompte de 100 jours avant la CIIE

SHANGHAI, 1er août 2019 /CNW/ - Il reste maintenant moins de 100 jours avant l'ouverture de la deuxième édition de la foire commerciale China International Import Expo (CIIE; Exposition internationale sur l'importation de la Chine). Le 26 juillet dernier, l'on a tenu à Shanghai un événement servant à l'établissement de contacts en prévision de la foire commerciale; les représentants d'une centaine d'entreprises des secteurs de l'alimentation, de l'agriculture et de la santé y ont pris part pour exposer leurs produits et rencontrer les acheteurs potentiels.

Les représentants de plus de 60 pays ont confirmé qu'ils seraient sur place, au pavillon qui leur est destiné, lors de la deuxième édition de la CIIE qui se tiendra à Shanghai du 5 au 10 novembre, selon l'information publiée par le ministère du Commerce le 26 juillet.

Le service postal national de Chine, en partenariat avec le China International Import Expo Bureau (Bureau de l'Exposition internationale sur l'importation de la Chine), a lancé 5 000 cartes postales spéciales pour accueillir les exposants et les acheteurs à la deuxième édition de la foire commerciale CIIE le 25 juillet.

De plus, les organisateurs de la foire commerciale ont annoncé l'adoption d'une série de politiques de soutien et dévoilé les détails des démarches de préparation en vue de la deuxième édition de l'événement.

L'Administration générale des douanes a mis sur pied un bureau spécial sur le site où aura lieu la foire commerciale - le Centre national des expositions et des congrès - pour superviser les procédures de dédouanement des marchandises apportées par les exposants étrangers et fournir un service de guichet unique aux sociétés qui participeront à l'événement.

En outre, 13 politiques ont été mises en place pour simplifier les procédures douanières en prévision de la foire commerciale de cette année. Par ailleurs, des listes énumérant les articles soumis à des restrictions et les articles interdits ont été publiées sur le site Web officiel de l'Administration générale des douanes.

Pour sa part, le ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales a simplifié la procédure d'approbation des importations et des exportations de plantes et d'animaux aquatiques en voie de disparition à destination et en provenance de Shanghai.

L'Administration de la propriété intellectuelle de Shanghai a déclaré qu'elle accorderait la priorité à l'examen des demandes des exposants de la foire commerciale et qu'elle mettrait en place, à cette fin, un guichet de service sur le site de l'événement.

La foire commerciale est la première exposition de niveau national consacrée aux importations en importance au monde. L'an dernier, la première édition s'était traduite par des intentions d'échanges commerciaux en cours d'année d'une valeur totale de 57,8 milliards de dollars.

Les représentants de plus de 3 000 entreprises étrangères provenant de 150 pays et régions ont confirmé leur participation à la deuxième édition de la foire commerciale CIIE selon Sun Chenghai, directeur adjoint du Bureau de la CIIE.

De même, 39 missions commerciales nationales, comprenant près de 600 missions de sous-traitance de diverses provinces, régions autonomes et municipalités, ont été formées, a indiqué Sun Chenghai, ajoutant que les visiteurs professionnels peuvent s'inscrire depuis le 1er juillet.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/955281/CIIE_Event.jpg

SOURCE China International Import Expo