Tenue de la cérémonie d'inauguration de la cellule solaire haute performance 30 GW de Tongwei Solar et de son projet de soutien

CHENGDU, Chine, 28 mars 2020 /PRNewswire/ -- Le 25 mars, la cérémonie d'inauguration du projet de site industriel photovoltaïque de Tongwei Solar s'est tenue à Huaizhou New Town, dans le Xian de Jintang, Chengdu, Chine.

Représentant un investissement total d'environ 20 milliards CNY, le projet de site industriel photovoltaïque de Tongwei Solar construira la cellule solaire annuelle haute performance de 30 GW par an ainsi que son projet de soutien dans le Xian de Jintang, dans la ville de Chengdu (Chine), avec une augmentation de la valeur de production estimée à environ 70 milliards CNY et plus de 10 000 nouveaux emplois. La Phase I du projet sera achevée d'ici la fin de l'année 2020 et entrera en production début 2021. Le projet de Jintang étant un projet pilote, Tongwei poursuivra activement l'application de la 5G dans le domaine de l'Internet industriel, fera du projet Jintang un modèle d'industrie manufacturière avancée 5G+, et soutiendra la construction d'une ville photovoltaïque verte et intelligente basée sur le scénario d'une fabrication industrielle de Tongwei.

La construction du projet de site industriel photovoltaïque de Tongwei Solar utilisera pleinement les avantages locaux afin de bâtir un important site de production à Chengdu, qui rayonnera sur la Chine occidentale et exportera des produits vers les marchés européens.