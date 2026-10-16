TENTIAL vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

TENTIAL präsentierte am 15.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 106.16 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte TENTIAL 37.06 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 74.03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 33.22 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 19.09 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch