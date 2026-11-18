Tenth of Ramadan for Pharmaceutical Industries and Diagnostic Reagents (Rameda) hat sich am 15.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 0.07 EGP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tenth of Ramadan for Pharmaceutical Industries and Diagnostic Reagents (Rameda) 0.050 EGP je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.15 Milliarden EGP vermeldet – das entspricht einem Plus von 1.32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.13 Milliarden EGP in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch